Мосгорсуд отказал комику Поперечному в исключении из перечня иноагентов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Данила Поперечный признан иноагентом в РФ)

Мосгорсуд отказал комику Даниле Поперечному (признан в России иноагентом) в исключении из перечня иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Таким образом, суд оставил без изменений решение Замоскворецкого районного суда Москвы, который ранее также не стал исключать комика из реестра иноагентов. Вместе с тем инстанция не удовлетворила жалобу Поперечного на данное постановление.

Комика внесли в список иностранных агентов в июне прошлого года. По данным Минюста, Поперечный участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых другими иноагентами. Также он создавал и распространял информацию для иноагентов и получал поддержку со стороны иностранного источника.

В сентябре 2024-го Поперечный направил апелляцию в Замоскворецкий суд, однако инстанция признала решение о включении комика в соответствующий реестр законным. Еще одна апелляционная жалоба от Поперечного поступила в Мосгорсуд в ноябре.

