15 апреля, 09:06Шоу-бизнес
Суд прекратил дело комика Поперечного о дискредитации ВС РФ
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Данила Поперечный признан иноагентом в РФ)
Московский городской суд прекратил административное дело в отношении комика Данилы Поперечного (признан в России иноагентом) о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
"Суд постановил отменить постановление (суда первой инстанции. – Прим. ред.), а дело прекратить", – говорится в сообщении.
Основанием для этого суд назвал отсутствие состава и события правонарушения.
Ранее, как указывал суд, причиной составления протокола на Поперечного стали несколько видеороликов в одной из соцсетей, в которых содержится негативная оценка действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Эксперты подтвердили, что видеозаписи были размещены именно комиком.
Поперечному грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей. При этом сам блогер своей вины не признал.
Минюст России внес Поперечного в реестр иноагентов в июне прошлого года. В ведомстве уточнили, что блогер участвовал в качестве респондента на информационных площадках, представляемых иноагентами, также он создавал и распространял для них информацию и получал поддержку со стороны иностранного источника.
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