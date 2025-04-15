Суд прекратил дело комика Поперечного о дискредитации ВС РФ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Данила Поперечный признан иноагентом в РФ)

Московский городской суд прекратил административное дело в отношении комика Данилы Поперечного (признан в России иноагентом) о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Суд постановил отменить постановление (суда первой инстанции. – Прим. ред.), а дело прекратить", – говорится в сообщении.

Основанием для этого суд назвал отсутствие состава и события правонарушения.

Ранее, как указывал суд, причиной составления протокола на Поперечного стали несколько видеороликов в одной из соцсетей, в которых содержится негативная оценка действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Эксперты подтвердили, что видеозаписи были размещены именно комиком.

Поперечному грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей. При этом сам блогер своей вины не признал.

Минюст России внес Поперечного в реестр иноагентов в июне прошлого года. В ведомстве уточнили, что блогер участвовал в качестве респондента на информационных площадках, представляемых иноагентами, также он создавал и распространял для них информацию и получал поддержку со стороны иностранного источника.

