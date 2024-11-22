Комик Поперечный не признал вину в дискредитации ВС России

Фото: телеграм-канал "Поперечный" (Данила Поперечный признан в России иноагентом)

Комик и блогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) не признает вину в дискредитации российской армии. Об этом заявила его представитель, сообщает РИА Новости.

Административное дело комика рассматривается в Тверском суде Москвы. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, причиной составления протокола на Поперечного стали несколько видеороликов в одной из соцсетей, в которых содержится негативная оценка действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Эксперты подтвердили, что видеозаписи были размещены именно комиком.

Российский Минюст внес Поперечного в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. Как рассказали в министерстве, блогер участвует в качестве респондента на информационных площадках, представляемых иноагентами, также он создавал и распространял для них информацию и получал поддержку со стороны иностранного источника.

В сентябре комик направил апелляцию в Замоскворецкий суд для исключения из реестра иноагентов, однако инстанция ее отклонила. В ноябре Поперечный обжаловал отказ Замоскворецкого суда, апелляцию рассмотрит Мосгорсуд. Дата заседания еще не назначена.