Суд в Москве отклонил иск комика Поперечного об исключении из списка иноагентов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Данила Поперечный признан в России иноагентом)

Иск российского видеоблогера и комика Данилы Поперечного (внесен в реестр иноагентов в РФ) к министерству юстиции об исключении из списка иноагентов был отклонен. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд столицы.

Минюст России 14 июня текущего года внес стендап-комика в реестр иноагентов. В ведомстве подчеркнули, что Поперечный объявлен иностранным агентом из-за его участия в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов. Установлено, что комик проживает не в России. Между тем Поперечный получает поддержку со стороны иностранного источника, подчеркнули в Минюсте.

