Минюст РФ исключил из списка иноагентов журналиста Литвинова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Alexandr Litvinov

Министерство юстиций РФ исключило из перечня лиц и организаций, являющимися иностранными агентами, журналиста Александра Литвинова, которого признали таковым в июле прошлого года. Его фамилии больше нет в реестре.

Тогда ведомство на своем сайте обосновало решение тем, что Литвинов распространял фейки о решениях, принимаемых российскими властями. На следующий день после этого журналист сообщил, что прекращает работу в проекте "Планерка", который он же и основал, а также оставит деятельность, связанную с медиа.

"Честно говоря, планировал это (оставить деятельность, связанную с медиа. – Прим. ред.) уже давно. Ну вот получилось чуть быстрее. Из России уезжать не собираюсь. Законы соблюдаю", – написал Литвинов в прошлом году в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сам телеграм-канал "Планерка" не был признан иноагентом, однако команда проекта утверждала, что будет выкладывать только ту информацию, в которой "не будет оценочных суждений и субъективных комментариев по общественно-политической тематике".

Ранее министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов блогера Николая Соболева в связи с утратой признаков иноагента.

Депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя это, заявил, что кейс Соболева "из категории чуда", как его охарактеризовал сам блогер, может перейти в обычную практику. Однако, по словам депутата, одного лишь отсутствия зарубежного финансирования для этого будет мало.

Чтобы избавиться от статуса иностранного агента, человеку придется доказать, что он сам больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов, подчеркнул Горелкин.

