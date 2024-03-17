Депутат считает, что кейс блогера Соболева может перейти в практику Минюста РФ

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Кейс блогера Николая Соболева, с которого Минюст РФ снял статус иноагента, может войти в обычную практику ведомства. Такое мнение высказал депутат Госдумы Антон Горелкин, сообщает РИА Новости.

Как отметил Горелкин, кейс Соболева "из категории чуда", как его охарактеризовал сам блогер, может перейти в обычную практику. Однако, по словам депутата, одного лишь отсутствия зарубежного финансирования для этого будет мало.

Горелкин подчеркнул, чтобы избавиться от статуса иностранного агента, человеку придется доказать, что он сам больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов.

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов блогера Николая Соболева в пятницу, 15 марта.

Ранее Минюст РФ признал иностранными агентами режиссера Романа Либерова и актера Семена Трескунова. Помимо них, в реестр были включены журналистка Марианна Беленькая, общественный деятель Светлана Каверзина, бывший майор полиции Олег Кашинцев, экономист Игорь Липсиц и журналист Кирилл Ишутин.