Глава Минюста сообщил, что из реестра иноагентов исключили более 60 лиц

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Из реестра иностранных агентов в России были исключены более 60 человек и юридических лиц по различным основаниям. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании в Госдуме, пишет РИА Новости.

Министр сообщил, что не считает действующий закон об иноагентах репрессивным. По его словам, он прежде всего направлен на профилактику.

"За существование института иностранного агентирования в РФ у нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям", – подчеркнул Чуйченко.

Он поделился, что из реестра исключали людей или организации после того, как они утрачивали какие-либо связи с "западными выгодоприобретателями".

Ранее сообщалось, что министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов дипломата, бывшего замминистра иностранных дел РФ и главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе.

До этого Минюст России выступил с предложением вносить в реестр иностранных агентов не только их фамилии, имена и отчества, но и псевдонимы.