Минюст РФ включил в реестр иноагентов дипломата Кунадзе

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов дипломата, бывшего замминистра иностранных дел РФ и главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации министерства, Кунадзе занимался распространением ложной информации, направленной на формирование негативного образа страны. При этом он также публиковал фейковые сведения о принимаемых российскими властями решениях и их политике, а также о действиях ВС РФ.

"Он систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", – добавили в ведомстве.

Минюст также внес в реестр политолога Михаила Савву и главного редактора издания "Довод" (признано СМИ-иноагентом) Илью Косыгина.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Козырева (признан в РФ иноагентом). По данным министерства, Козырев выступал против проведения спецоперации на Украине и запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних.