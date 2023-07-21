Ведущего "Дождя" Михаила Козырева признали иноагентом в РФ

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Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов бывшего продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Козырева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Козырев выступал против проведения спецоперации на Украине и запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

"Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Проживает за пределами РФ", – говорится в сообщении Минюста.

В список иностранных агентов также попали бывший член Общественной палаты РФ Павел Суляндзига и политик Константин Боровой. Согласно материалам ведомства, причиной для включения в список Суляндзиги стали его публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, а также распространение им недостоверной информации о принимаемых российскими органами власти решениях и вооруженных силах (ВС) страны. Боровой, помимо прочего, сравнивал РФ с террористической организацией и оправдывал террористические действия киевского режима.

В обновленном реестре иностранных агентов сейчас также числится Александр Литвинов, который принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о российской власти и принимаемых ею решениях.

Помимо физических лиц, Минюст РФ отнес к иноагентам четыре организации: общественную организацию "Омское гражданское объединение", инициативную группу "Центр Т", автономную некоммерческую организацию содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого", интернет-журнал и медиаплатформу "7х7 – Горизонтальная Россия". В частности, организация "Центр Т" осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, противоречащей госполитике РФ.

"Омское гражданское объединение" и "7х7 – Горизонтальная Россия" распространяли недостоверную информацию об органах публичной власти РФ, а также о российской армии. Организация "Право каждого" вместе с тем получала финансирование от иностранных источников.

До этого в реестр иноагентов включили основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. По данным ведомства, музыкант осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине.

