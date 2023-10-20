Суд зарегистрировал иск экс-главреда "Новой газеты" Муратова о статусе иноагента

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Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск бывшего главного редактора "Новый газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ), лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, который оспаривает статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

1 сентября 2023 года Муратов был признан иностранным агентом. Ему вменялось, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для оглашения мнений, направленных на формирование негативного отношения к политике РФ.

Главред газеты решил временно покинуть свой пост на то время, пока он будет оспаривать свой статус в суде.

Ранее столичный городской суд признал законной блокировку сайта "Новой рассказ-газеты". В марте 2022 года выпуск бумажной и электронной версии СМИ был приостановлен. Затем журналисты издания создали новый интернет сайт, который просуществовал 7 дней.

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