Минюст РФ предложил указывать в реестре иноагентов их псевдонимы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ выступило с предложением вносить в реестр иностранных агентов не только их фамилии, имена и отчества, но и псевдонимы. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Дополнить подпунктом следующего содержания: "Дата опубликования принятия решения о включении лица в реестр иностранных агентов"; подпункт "г" после слов "физического лица" дополнить словами "его псевдоним (при наличии)", – указано в документе.

Также проект предусматривает, что в перечне иноагентов в том числе будут содержаться прежние фамилия, имя, отчество человека, который мог их сменить.

Министерство предлагает распространить аналогичное правило и на юридические лица, если их наименование когда-либо менялось.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запрещать выезд за границу для иноагентов при любой сумме задолженности по исполнительным документам. Он напомнил, что на данный момент судебные приставы имеют право ограничить выезд должника из РФ при наличии долга от 10 или от 30 тысяч рублей в зависимости от характера задолженности.

При переезде граждан, находящихся в статусе иностранных агентов, за границу, судебным приставам становится сложнее взимать с них задолженности, подчеркнул он.



Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах