Депутат ГД предложил запретить выезд из страны для должников-иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запрещать выезд за границу для иноагентов при любой сумме задолженности по исполнительным документам. Об этом сообщает RT.

Соответствующее предложение парламентарий направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. В письме Федоров напомнил, что сегодня судебный пристав имеет право временно ограничить выезд должника из РФ при наличии долга от 10 или от 30 тысяч рублей в зависимости от характера задолженности.

При этом нередко под такое ограничение подпадают россияне с семьями, собственностью и постоянным местом работы в РФ, и которые не собираются покидать страну на долгий срок.

Одновременно с этим существует категория граждан – иноагентов – которые в последнее время довольно активно переезжают за рубеж на постоянное место жительства. При таком сценарии взыскание долга с них становится проблемой для приставов, добавил депутат.

По этой причине, считает Федоров, необходимо внести изменения в законодательство, чтобы судебный пристав мог выносить постановление о временном ограничении на выезд из страны для иностранных агентов при любой задолженности.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский закон об иностранных агентах является почти полной калькой с американского, но более либерален.

До этого стало известно, что из реестра иноагентов с 2015 по 2023 год убрали 52 физических и юридических лица из-за прекращения иностранного финансирования, а также других признаков иностранного влияния.