Путин прокомментировал закон об иноагентах

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Российский закон об иностранных агентах является почти полной калькой с американского, но более либерален, заявил Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что подобный закон действует в США с 1937–1938 годов. Президент подчеркнул, что в России "никого не гребут".

"Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем?" – сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее сообщалось, что из реестра иноагентов с 2015 по 2023 год убрали 52 физических и юридических лица из-за прекращения иностранного финансирования, а также других признаков иностранного влияния. По информации Минюста, внесенное в список лицо может обратиться в ведомство с просьбой убрать его из реестра, если за ним больше не зафиксировано признаков иноагента.

Позднее министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) и еще пятерых человек. Отмечалось, что Котляров открыто поддерживал Украину, а также участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах