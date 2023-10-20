Актрису Яну Троянову призвали наказать за оскорбление России и русских

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уехавшей из РФ актрисе Яне Трояновой могут назначить тюремный срок за негативные высказывания по поводу России в новом интервью. Она сравнила страну с "изнасилованной бабой" и отметила, что в ней живут "одни алкаши". Об этом сообщает Life.ru.

Как передает издание, во время интервью украинским журналистам актриса рассказала, что весь народ России страдает от алкоголизма, а "мужик изнасилованной России пьяница, жмущий руку насильникам". В связи с этим общественники заинтересовались высказываниями Трояновой и потребовали провести проверку.

Теперь, по информации источника, актрису могут признать иноагентом и завести на нее уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства", по которому ей может грозить до пяти лет тюрьмы.

"Поступки, совершаемые ею, – политическая проституция. По сути, она просто пытается выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать спать на французском матрасе с клопами", – отметил председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев.

В мае Троянову потребовали признать иностранным агентом. С предложением выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который направил обращение на имя генерального прокурора РФ. По его мнению, Троянову стоит проверить на причастность к спонсированию Вооруженных сил Украины.

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