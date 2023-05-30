Актрису Яну Троянову потребовали признать иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российскую актрису театра и кино Яну Троянову потребовали признать иностранным агентом. С предложением выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает Life.ru.

Отмечается, что Бородин направил обращение на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По его мнению, Троянову стоит проверить на причастность к спонсированию Вооруженных сил Украины.

Известно, что Троянова покинула Россию и в данный момент находится во Франции.

Ранее Минюст РФ признал солиста группы "Би-2" Егора Бортника (признан на территории РФ иностранным агентом) иноагентом. В ведомстве добавили, что музыкант выступал против спецоперации на Украине и негативно высказывался в отношении страны, граждан и органов государственной власти.

До этого Бортник заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. Он считает, что россияне "перечеркнули все свои достижения". Граждане страны раскритиковали его высказывание. Фанаты отметили, что разочаровались в музыканте.

