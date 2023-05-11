Солист "Би-2" заявил, что не вернется в Россию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Солист группы "Би-2" Лева (настоящее имя – Егор Бортник. – Прим. ред.) в комментариях под одним из своих постов в социальной сети сообщил, что не вернется в РФ.

"Я не вернусь в Россию", – написал он.

Вместе с тем музыкант высказал мнение, что россияне "перечеркнули все свои достижения", на что получил критику со стороны аудитории. Некоторые пользователи высказали разочарование, другие заявили, что музыкант отрекся от всех.

После начала спецоперации музыканты группы отказались выступать на концерте в Омске на фоне российского флага с надписью "За президента". Они завесили баннер черным полотном, сообщил первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник.

Позже депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов потребовал запретить артистам въезд в страну. Парламентарий попросил проверить действия группы на нарушение статьи о дискредитации Вооруженных сил России и принять процессуальные меры.

