Организаторы концертов усомнились в существовании черных списков артистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководители двух крупнейших в России концертных агентств заявили, что не сталкивались с так называемыми черными списками артистов и не ощущали на себе давления цензуры, сообщает РБК.

В частности, гендиректор агентства TCI Эдуард Ратников сообщил, что слышал о подобных списках, однако никогда не видел их. То же самое высказал президент NCA Михаил Шурыгин. При этом он заметил, что не просто не видел списка запрещенных артистов, но и не слышал, чтобы их присылали кому-либо из его подчиненных.

В то же время президент PMI (объединяет в том числе концертное агентство PMI Show и агрегатор билетов kassir.ru) Евгений Финкельштейн считает, что существование такого списка не домыслы. По его словам, концертная индустрия на себе это ощущает.

Черный список артистов, чьи выступления якобы запрещены в России из-за политических взглядов, стал распространяться в СМИ прошлым летом. Отмечалось, что в него якобы входят Валерий Меладзе, группа "ДДТ", Manizha, группа "Би-2", а также признанные иноагентами Noize MC, Земфира и Oxxxymiron. Хотя официально информацию об этом ни разу не подтверждали, концерты большинства этих исполнителей регулярно отменяются.

В прошлом году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о существовании внутреннего черного списка российских артистов. Так он прокомментировал вопрос журналистов, связанный с заявлением группы Little Big о том, что в стране якобы есть черные списки, из-за которых их концерты в России стали невозможны.

В июне российская группа Little Big объявила, что покинула Россию и базируется в Лос-Анджелесе. До этого певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Причиной стала ее позиция по специальной военной операции на Украине.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о недопустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине. Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.

