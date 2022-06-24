Группа Little Big уехала из России

20:37
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российская группа Little Big объявила, что покинула Россию и базируется в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте коллектива.
"Little Big – это панк-поп-рейв-группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе", – указано в описании сайта.
Ранее певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Причиной стала ее позиция по специальной военной операции на Украине.
В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о недопустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине. Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.
До этого помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов назвал отказавшихся от России бизнесменов изменниками. По его словам, такие бизнесмены и артисты не стоят даже волоса погибших при специальной военной операции РФ на Украине, они высмеивают звание народного артиста России, открыто унижают российский народ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Wow эффект": Little Big и Оливер Три выпустили совместный мини-альбом
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