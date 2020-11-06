Группа Little Big посвятила новогодний клип ненависти к 2020 году

Фото: стоп-кадр видео youtube.com/Little Big

Группа Little Big опубликовала новогодний клип, который посвятила своей ненависти к уходящему 2020 году, сообщает "Газета.ру".

Ролик получил название S*ck My D*ck 2020. В описании к нему говорится, что он создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства.

"Клип является гимном ненависти к 2020 году – одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века", – отмечается в сообщении.

Кроме самих музыкантов, в клипе снялись стендап-комик Данила Поперечный и шоумен Гарик Харламов. По сюжету компания друзей отмечает новогодние праздники и вспоминает, чем запомнится уходящий год.

Ранее стало известно, что вокалист группы Little Big Антон Лиссов впервые стал отцом. Он заявил, что с появлением ребенка создалось ощущение, будто он вернул свою семью.