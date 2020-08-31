Солист группы Little Big сообщил о разводе

Фото: youtube.com/TATARKA

Солист группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, которая выступает под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе. Супруги опубликовали видеообращение на YouTube-канале Ирины.

"Так бывает. Но это не спонтанное решение, мы думали об этом полгода", – сказали они.

Прусикин и Смелая отметили, что в семье накопились проблемы и взаимные претензии. По их словам, они не готовы продолжать "уживаться" друг с другом. Также Смелая подчеркнула, что была недовольна "отношениями на расстоянии" из-за постоянных разъездов мужа.

Музыканты уверяют, что им удалось сохранить дружеские отношения. Супруги отметили, что считают развод лучшим из возможных вариантов и для ребенка.

Liitle Big должны были отправиться на конкурс "Евровидение" в 2020 году. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Впоследствии его провели в онлайн-формате, при котором отсутствовал соревновательный момент.

Клип на предыдущий трек группы Uno побил рекорд по количеству просмотров среди всех участников "Евровидения". Ролик на платформе YouTube посмотрели более 134 миллионов пользователей.

