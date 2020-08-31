Солист группы Little Big сообщил о разводе

Фото: youtube.com/TATARKA
Солист группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, которая выступает под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе. Супруги опубликовали видеообращение на YouTube-канале Ирины.
"Так бывает. Но это не спонтанное решение, мы думали об этом полгода", – сказали они.
Прусикин и Смелая отметили, что в семье накопились проблемы и взаимные претензии. По их словам, они не готовы продолжать "уживаться" друг с другом. Также Смелая подчеркнула, что была недовольна "отношениями на расстоянии" из-за постоянных разъездов мужа.
Музыканты уверяют, что им удалось сохранить дружеские отношения. Супруги отметили, что считают развод лучшим из возможных вариантов и для ребенка.
Liitle Big должны были отправиться на конкурс "Евровидение" в 2020 году. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Впоследствии его провели в онлайн-формате, при котором отсутствовал соревновательный момент.
Клип на предыдущий трек группы Uno побил рекорд по количеству просмотров среди всех участников "Евровидения". Ролик на платформе YouTube посмотрели более 134 миллионов пользователей.
Клип Little Big побил рекорд по количеству просмотров за всю историю "Евровидения"
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