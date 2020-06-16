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Культура

14:58

Российскую группу Little Big подозревают в плагиате песен The Black Eyed Peas

культура

Фото: youtube.com/Little Big

Российская музыкальная группа Little Big не стала комментировать ситуацию с обвинениями в плагиате. Ранее артистов обвинили в схожести отрывка песни Uno с треком американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas, передает РИА Новости.

"Мы не будем комментировать данную ситуацию", – сказала представитель российской группы Полина Храмова.

До этого в Сети были обсуждения, что отрывок из Uno якобы похож на песню My Humps. Схожести с этой композицией также были найдены в песне Little Big Go Bananas, вышедшей в 2019-м. Помимо этого, были обнаружены сходства в отрывках песен I'm OK и Scream & Shout.

Little Big является российской группой, которая была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Этот коллектив был выдвинут от России на песенный конкурс "Евровидение-2020". Однако мероприятие отменили в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, их клип на песню для "Евровидения" под названием Uno побил рекорд. Видео набрало 100 миллионов просмотров.

Клип Little Big на песню Uno набрал 100 млн просмотров

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