В Германии высоко оценили шансы Little Big на "Евровидении"

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Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин высоко оценил шансы российской группы Little Big на победу в музыкальном конкурсе "Евровидение".

"Самое важное в хорошей сатире – это очень серьезное лицо. С этим Илья Прусикин и его коллеги по группе Little Big справляются в совершенстве", – написал Баллин.

Он напомнил, что в 2018 году трек группы Skibidi также вызвал шумиху. При этом клип набрал около 370 миллионов просмотров, передает "Комсомольская правда".

Решение отправить Little Big на "Евровидение" означает "абсолютную смену стиля" для России, где к конкурсу относятся крайне серьезно и с большим пафосом.

Журналист добавил, что у Little Big есть шанс добиться успеха, так как коллектив имеет "большую фанатскую базу в Европе", а песня Uno вновь может стать вирусной.

Впрочем, все это возможно только если "Евровидение" не отменят из-за коронавируса, заключил Баллин.

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2 марта было объявлено, что Little Big выступит на "Евровидении" в 2020 году. Конкурс пройдет в мае в Роттердаме.

12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню Uno, с которой группа поедет в Нидерланды.

Вокалист Илья Прусикин рассказал, что композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса. Лидер группы добавил, что новая песня – "это рок-диско, метал-диско".

Певец Филипп Киркоров отметил, что музыка у Little Big свежая и модная, которая способна "расшевелить европейскую тусовку".