Критик назвал сильные стороны Little Big на "Евровидении"

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Музыкальный критик Евгений Бабичев признался, что его обрадовала новость об участии питерской группы Little Big на "Евровидении-2020". Эксперт отметил, что у рейв-музыкантов есть все шансы принести России победу.

Бабичев рассказал, что конкурентов группе могут представить лишь Литва и Исландия. По мнению критика, в 2020 году было слишком много заявок на баллады – медленные лирические композиции.

"Все очень скучно, однообразно и неинтересно смотрится. В этом плане у Little Big будет большой плюс за счет того, что они взрывные, темпераментные. В их творчестве я не заметил ни одного минорного трека. Все очень быстро, очень заводные, легко запоминающиеся мотивы. Все это несомненно плюсы в нашу копилку", – считает Бабичев.

Критик признал, что на "Евровидении" есть определенный запрос на фриков. Он уверен, что от России давно ждали нечто подобного.



Евгений Бабичев музыкальный критик Это традиционное разделение на такие подгруппы. Есть группа классических номеров "Евровидения" с хорошими песнями, с шикарными голосами, а есть те, которые "от балды" отправляют просто повеселить публику, самим повеселиться. Впервые Россия решилась на этот шаг. Отправляем откровенных фриков. За всю историю участия России такого еще не было.



Бабичев пояснил, что есть фрики, которые лишь привлекают внимание своим образом и поведением на сцене, но очень слабые в музыкальном плане. Критик назвал Little Big в этом плане машиной с полной комплектацией. Он уверен, что питерские музыканты умеют создавать хиты, которые прочно заседают в голове слушателя, приведя в пример миллионные просмотры под роликами группы на видеохостинге YouTube.

"Создать такой хит, который полюбился слушателям сразу же, – это большой талант и важный критерий на "Евровидении", – сказал Бабичев.

Критик отметил, что у Little Big все в порядке с креативом: "Они и прославились благодаря такому созданию вирусных интернет-мемов. Один танец из клипа Skibidi чего стоит". В связи с этим Бабичев надеется, что группа сможет покорить аудиторию "Евровидения".



Евгений Бабичев музыкальный критик Хочется надеяться, что ребята в своем конкурсном выступлении выберут такой удачный ход, какую-то фишку, которую могли бы повторить все: и фанаты, и зрители в зале, и журналисты в пресс-центре.



Ранее было объявлено, что именно рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big будет представлять Россию на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. Little Big еще предстоит побороться за право выхода в финал с артистами из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии и Швеции.