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Культура

01:55

Лазарев прокомментировал решение отправить Little Big на "Евровидение-2020"

культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Сергей Лазарев прокомментировал новость о том, что группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Об этом пишет ТАСС.

В частности, Лазарев назвал правильным решение отправить Little Big на конкурс.

"Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором", – уверен певец.

При этом Лазарев отметил, что "Евровидение" всегда считался крайне непредсказуемым конкурсом. Сам певец принимал участие в музыкальном соревновании в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место.

"Насчет места говорить сложно: "Евровидение" – крайне непредсказуемый конкурс. Возможно, изначально к группе не будут относиться как к фавориту, но это даже хорошо: не будет давления на них, как на лидера, и они смогут обойти бойкот жюри", – высказал мнение Лазарев.

Он также пожелал группе Little Big "оказаться темной лошадкой, которая обгонит всех на финальном вираже".

"Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну", – заключил певец.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит РФ на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс состоится в мае в Роттердаме.

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