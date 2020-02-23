Группа Go-A представит Украину на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Aleksandr Gusev/Zuma

Группа Go-A представит Украину на 65-м конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Музыкальный коллектив победил в финале национального отбора. Вместе с ним за право выступать в конкурсе участвовали певицы Jerry Hail и KRUTЬ, певцы David Axelrod и Khayat, а также группа Tvorchi.

Композитор и продюсер Игорь Крутой ранее заявил, что Александр Панайотов "процентов на девяносто" будет представлять Россию на "Евровидении".

В свою очередь, певец Григорий Лепс заявил, что точной информации о выступлении Панайотова на конкурсе пока нет. Однако он заверил, что исполнитель является достойным участником.

Панайотов родился в 1984 году в Запорожье, а учился в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он принимал участие телевизионных проектах "Стань звездой", "Народный артист" и "Голос".

65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В 2019 году Россию второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял третье место, как и в 2016 году.