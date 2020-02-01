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Культура

07:55

Крутой назвал вероятного представителя России на "Евровидении"

культура

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что представлять России на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов.

На вопрос о окончательном решение, он сказал, что думает, что "Первый канал" "принял решение по Панайотову". "Процентов на девяносто, я думаю", – сказал Крутой РИА Новости.

Панайотов родился в 1984 году в Запорожье, а учился в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он принимал участие телевизионных проектах "Стань звездой", "Народный артист" и "Голос".

Глава "Первого канала" Константин Эрнст ранее отмечал, что решение о конкурсанте обычно принимается до конца февраля. 65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

В 2019 году Россию второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял третье место, как и в 2016 году.

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