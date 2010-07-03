Организаторы представили логотип "Евровидения-2020"

Фото: twitter.com/Eurovision

Европейский вещательный союз представил официальный логотип международного песенного конкурса "Евровидение–2020", сообщает РИА Новости.

Логотип представляет собой круг из флагов 41 стран-участниц в порядке их первого участия в конкурсе. Исполнительный продюсер "Евровидения-2020" Ситсе Баккер сообщил, что это решение характерно для голландского дизайна.

"Логотип минималистичный, экспериментальный и инновационный. У него есть своя история, он красочный, торжественный. Так совпало, что первыми на конкурсе в 1956 году выступали представители Нидерландов, поэтому в самом начале идут цвета голландского флага", – подчеркнул он.

Ранее Ольга Бузова заявила, что собирается поехать на "Евровидение". Артистка поделилась новостью на концерте 14 ноября.

СМИ сообщали, что Бузова была в числе претендентов на участие от России в конкурсе, который прошел в этом году. В шорт-листе также были Елена Темникова и Филипп Киркоров.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы Дункана Лоуренса в 2019 году в Тель-Авиве.

В пресс-службе Европейского вещательного союза (EBU) сообщили, что в 65-м песенном конкурсе примут участие представители 41 страны. В 2019 году Болгария и Украина в "Евровидении" не участвовали. В будущем году ожидается их возвращение.

