Бузова заявила о планах спеть на "Евровидении"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ольга Бузова заявила, что собирается поехать на "Евровидение". Артистка поделилась новостью на концерте 14 ноября, передает телеканал Москва 24.

"Следующую песню на английском я спою на "Евровидении", – сказала певица, не уточнив, в каком именно году она собирается выступить на конкурсе.

СМИ сообщали, что Бузова была в числе претендентов на участие от России в конкурсе, который прошел в этом году. В шорт-листе также были Елена Темникова и Филипп Киркоров.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы Дункана Лоуренса в 2019 году в Тель-Авиве.

В пресс-службе Европейского вещательного союза (EBU) сообщили, что в 65-м песенном конкурсе примут участие представители 41 страны. В 2019 году Болгария и Украина в "Евровидении" не участвовали. В будущем году ожидается их возвращение.

