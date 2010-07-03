Скончалась солистка "Бурановских бабушек"

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Скончалась солистка творческого коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.
Наталья Пугачева родилась в 1935 году, 28 октября ей исполнилось бы 84 года.
"Бурановские бабушки" получили широкую известность после участия в конкурсе Евровидение-2012, где они заняли второе место.
До этого исполнительницы много лет занимались в самодеятельном коллективе села Бураново (Удмуртия). Сейчас они гастролируют под названием Бабушки из Бураново.
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