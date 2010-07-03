Оперная певица Ирина Богачева умерла в возрасте 80 лет

Оперная певица Ирина Богачева скончался на 81-м году жизни. Прощание состоится в понедельник, 23 сентября, в Мариинском театре, сообщает "Интерфакс".
В комитете Санкт-Петербурга по культуре уточнили, что сейчас формируется правительственная группа, которая займется организацией похорон.
Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. В блокаду вместе с семьей оставалась в городе. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения. В этом же году стала солисткой Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр).
В концертном репертуаре Богачевой присутствовали арии из классических опер, оперетт, романсы, песни, в том числе эстрадные. Также она работала на студии "Лентелефильм" и на телевидении.
С 1980 года преподавала в Ленинградской консерватории, с 1982 – профессор. До последнего времени заведовала кафедрой сольного пения. Удостоена звания Народной артистки СССР (1976), награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.
Ранее после продолжительной болезни скончалась певица Александра Стрельченко. Ей был 81 год.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.