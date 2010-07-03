Оперная певица Ирина Богачева умерла в возрасте 80 лет

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Оперная певица Ирина Богачева скончался на 81-м году жизни. Прощание состоится в понедельник, 23 сентября, в Мариинском театре, сообщает "Интерфакс".

В комитете Санкт-Петербурга по культуре уточнили, что сейчас формируется правительственная группа, которая займется организацией похорон.

Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. В блокаду вместе с семьей оставалась в городе. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения. В этом же году стала солисткой Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр).



В концертном репертуаре Богачевой присутствовали арии из классических опер, оперетт, романсы, песни, в том числе эстрадные. Также она работала на студии "Лентелефильм" и на телевидении.

С 1980 года преподавала в Ленинградской консерватории, с 1982 – профессор. До последнего времени заведовала кафедрой сольного пения. Удостоена звания Народной артистки СССР (1976), награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

Ранее после продолжительной болезни скончалась певица Александра Стрельченко. Ей был 81 год.