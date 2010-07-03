Певица Александра Стрельченко скончалась в возрасте 81 года

Фото: ТАСС/Николай Симаков

Певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в театре "Русская песня".

"Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", – говорится в сообщении. Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким.

Александра Стрельченко – народная артистка РСФСР. Ее голос звучит в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта", симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная".

Издано четыре сольных пластинки певицы, а также ряд аудиокассет, включающих русские народные песни и песни советских композиторов.