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20:53

Обнародованы результаты голосования зрителей "Евровидения"

за рубежом культура

20:53

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Результаты зрительского голосования опубликованы на официальном сайте конкурса "Евровидение".

Победа досталась певцу Дункану Лоуренсу из Нидерландов, выступившему с композицией Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с песней Soldi.

Представлявший Россию Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место, как и во время своего первого выступления на "Евровидении" в 2016 году. Согласно обнародованным данным, максимальный балл российскому исполнителю дали зрители из Сан-Марино, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Албании, Белоруссии, Молдавии, Чехии и Армении.

Помимо этого, за Лазарева активно голосовали в Германии, на Кипре, в Греции, Италии, Сербии, Грузии, Черногории и Португалии. А вот профессиональное жюри оценило выступление россиянина на 125 баллов.

Финал конкурса прошел 18 мая в Тель-Авиве. На сцене выступили представители 26 стран. После окончания "Евровидения" Лазарев заявил о предвзятом отношении к России.

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за рубежом культура

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