Лазарев рассказал, как относятся к России на "Евровидении"

Певец Сергей Лазарев сказал, что видит некую предвзятость по отношению к России на международном конкурсе "Евровидение", которая сказывается на итогах и не дает ей стать победителем.
"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ", – цитирует артиста РИА Новости.
Лазарев подчеркнул, что в этом году он был "обласкан вниманием" публики и в этом плане ему придраться не к чему. Лазарев отметил, что конкуренция в этот раз была серьезнейшая. Все участники были достойные и разноплановые.
Видео: Youtube/Eurovision Song Contest По поводу жюри певец предположил, что возможно им просто не понравилось выступление. Артист обратил внимание на то, что были страны, которые вновь не захотели рассмотреть номер России, например, Грузия.
"Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов", – сказал исполнитель.
Финальные выступления участников "Евровидения – 2019" прошли в субботу в Тель-Авиве. За победу в конкурсе боролись представители 26 стран.
Лазарев выступил под пятым номером с композицией Scream и занял третье место. Второе место досталось исполнителю из Италии Махмуду. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
Видео: Youtube/Eurovision Song Contest Помимо выступления участников, зрители увидели шоу специально приглашенных гостей, среди которых была певица Мадонна с ее новым синглом Future. Также на арену вышли Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка, которая исполнила песню Toy победительницы прошлого года Нетты Барзилай.
Конкурс "Евровидение" проходит ежегодно среди стран Европейского вещательного союза, начиная с 1956 года. Шоу является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей.
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