Сергей Лазарев выступил на "Евровидении"

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Сергей Лазарев выступил в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2019". Мероприятие проходит на сцене Выставочного центра Тель-Авива.

Российский певец представил песню Scream, которая вошла в чарты ITunes 11 стран Европы. Композиция пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.

Всего в финале участвуют 26 исполнителей. Победителю, которого определят с помощью голосования, вручат стеклянную статуэтку в виде микрофона.



На конкурсе выступит певица Мадонна с новым синглом Future.Также на арену выйдут Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка, которая исполнит песню Toy победительницы прошлого года Нетты Барзилай.

Затем артисты вместе споют Hallelujah вместе с израильской певицей Гали Атари, которая выиграла "Евровидение" в 1979 году.

Ранее стало известно об отстранении жюри из Белоруссии. Председатель жюри обвинили в том, что он раскрыл, за кого проголосовал во время первого полуфинала.

Google составил рейтинг участников "Евровидения-2019" на основе запросов пользователей разных стран. Согласно ему, конкурс выиграет представитель Франции. Второе место достанется Исландии, третье – России.