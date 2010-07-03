Видеоклип Лазарева попал в пятерку самых просматриваемых на канале "Евровидения"

Видеоклип Сергея Лазарева на песню Scream, с которой он выступит на "Евровидении", попал в пятерку самых просматриваемых среди роликов участников смотра на YouTube-канале конкурса.
Снятое Константином Черепковым видео посмотрели более 3,3 миллиона раз. А самым популярным оказался ролик на песню Chameleon Микелы Паче из Мальты с 9,4 миллиона просмотра. Ее догоняет Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade – 9,3 миллиона просмотров.
На третьем месте – Mahmood, представляющий Италию, с песней Soldi. Часто просматривалось видео She Got Me швейцарца Луки Ханни.
Выступление Лазарева в полуфинале 16 мая менее чем за сутки посмотрели почти 1,587 миллиона раз. Он лидирует в российском списке трендов видеохостинга.
Артист выступит 18 мая в финале песенного состязания в Тель-Авиве под пятым номером с композицией Scream. Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Букмекеры уже оценили его шансы на победу, но эти показатели меняются.
Певец отметил, что повторное участие в конкурсе не связано с желанием взять реванш. Он признался, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда, в Стокгольме, он занял третье место с песней You Are the Only One.
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