Видеоклип Лазарева попал в пятерку самых просматриваемых на канале "Евровидения"

Видеоклип Сергея Лазарева на песню Scream, с которой он выступит на "Евровидении", попал в пятерку самых просматриваемых среди роликов участников смотра на YouTube-канале конкурса.

Снятое Константином Черепковым видео посмотрели более 3,3 миллиона раз. А самым популярным оказался ролик на песню Chameleon Микелы Паче из Мальты с 9,4 миллиона просмотра. Ее догоняет Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade – 9,3 миллиона просмотров.

На третьем месте – Mahmood, представляющий Италию, с песней Soldi. Часто просматривалось видео She Got Me швейцарца Луки Ханни.

Выступление Лазарева в полуфинале 16 мая менее чем за сутки посмотрели почти 1,587 миллиона раз. Он лидирует в российском списке трендов видеохостинга.

Артист выступит 18 мая в финале песенного состязания в Тель-Авиве под пятым номером с композицией Scream. Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Букмекеры уже оценили его шансы на победу, но эти показатели меняются.

Певец отметил, что повторное участие в конкурсе не связано с желанием взять реванш. Он признался, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда, в Стокгольме, он занял третье место с песней You Are the Only One.