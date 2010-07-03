Музыкальный критик оценил выступление Лазарева в полуфинале "Евровидения"

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал Москве 24 выступление Сергея Лазарева во втором полуфинале международного музыкального конкурса "Евровидение-2019". По его словам, артист справился очень достойно.
"Выступление у Лазарева было замечательное. Красиво песня прозвучала. Несколько это выглядело запето? Я бы сказал, зарепетировано... Все эти конструкции, зеркала отвлекают артиста от пения. И отсюда долгие репетиции – и песня запевается. Уже видно, что Сережа это все поет на автомате. Но хотелось бы свежести исполнения. Должно быть ощущение, что артист поет первый и единственный раз", – рассказал он.
Тем не менее Соседов подчеркнул, что песня Лазарева Scream – одна из лучших на "Евровидении-2019".
Песня мелодичная, красиво аранжирована и исполнена достойно. Я считаю, в первую пятерку лучших Лазарев должен попасть.
Сергей Соседов
музыкальный критик
Соседов также добавил, что в первом полуфинале одними их самых сильных конкурсантов были представители от Чехии и исполнительница от Австралии. На втором этапе конкурса, по мнению эксперта, "был прекрасный швед".
"Швейцарец тоже был очень харизматичным и ярким. Был блистательным азербайджанец. Я считаю, что это такая темная лошадка, – выстрелил внезапно. Он метит в пятерку лучших очень резко. Песня у него абсолютно хитовая для "Евровидения". Это прямые конкуренты Лазарева", – заключил он.
Накануне стало известно, что Сергей Лазарев прошел в финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2019", который пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Певец выступит под пятым номером.
Соперниками российского артиста станут представители Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии, Исландии, Сербии, Эстонии, Австралии, Сан-Марино, Словении, Нидерландов, Северной Македонии, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.
Также к завершающему этапу автоматически допущены участники из стран "Большой пятерки" основателей конкурса – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции – и от победителя прошлого года, Израиля.
Лазарев выступает с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Три года назад Лазарев уже участвовал в конкурсе с песней You're the only one и занял третье место.
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