Аналитик Муртазин: Microsoft хочет сохранить аудиторию, чтобы вернуться на рынок РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Microsoft, разблокировав обновления Windows и Office для российских пользователей, пытается таким образом сохранить аудиторию в РФ, для того чтобы впоследствии вернуться на рынок. Об этом в эфире радио КП сообщил аналитик Эльдар Муртазин.

Эксперт напомнил, что сейчас все госучреждения и госкорпорации переходят на альтернативные продукты. В связи с этим Microsoft больше не получает тех средств от своих продуктов, которые они зарабатывали раньше.

"Сегодня они пытаются сделать лучшее, что могут в данной ситуации. Они пытаются вгрызаться в рынок. Ситуация не будет вечной. Для них деньги сейчас как никогда важны", – объяснил Муртазин.

Ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России. Сейчас пользователи из России, владеющие компьютером на ОС Windows, могут устанавливать обновления софта с официальных серверов компании без использования сторонних средств.

В мае 2023 года Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Источник в российской компании говорил, что сотрудникам пришлось перейти на бесплатные аналоги сервисов Microsoft от других компаний.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость.

