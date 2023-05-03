В Госдуме назвали продукты Microsoft инструментами цифрового колониализма

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Российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость, заявил в своем телеграм-канале зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Как отметил Горелкин, Microsoft начала предлагать российским клиентам продлить сотрудничество, несмотря на официальную приостановку продаж и закрытие офисов в России.

"Это решение (предложить продлить сотрудничество. – Прим. ред.) принято после консультаций с кураторами в американском правительстве. Разумеется, они хотят, чтобы продукты Microsoft и дальше выступали инструментами мягкой силы и цифрового колониализма", – написал Горелкин.

По мнению депутата, в США болезненно относятся к обретению Россией технологического суверенитета и отказу страны от западных программ обеспечения. В российском обществе формируется новая парадигма, в которой американские корпорации не имеют влияния, считает политик.

Горелкин выразил надежду, что российский бизнес сможет отказаться от западного софта, не перекладывая издержки на рядовых граждан.

Ранее в России предложили проект укрепления технологического суверенитета страны. В рамках инициативы планируется увеличить объемы финансирования и количество проводимых научных исследований. Кроме того, согласно проекту, ученых освободят от налога на прибыль, полученную от научно-исследовательской деятельности.

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