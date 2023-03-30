Электроника с российскими процессорами получит преимущество при госзакупках – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При организации госзакупок преимущественно будет приобретаться электроника с отечественными процессорами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.

На заседании кабмина он заявил, что российское правительство продолжит работу по созданию технологического суверенитета по поручению Владимира Путина.



"Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд. Если на конкурс поступит такая заявка, у нее будет приоритет", – заявил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что если такого предложения не будет, то преимущество получит отечественная электроника с иностранными компонентами. Зарубежную технику власти будут рассматривать лишь в том случае, если в РФ не останется для нее конкурентов.

Мишустин выразил уверенность, что подобный подход поможет поддержать российских производителей, а также обозначить гарантированный спрос на их продукцию. Это положительно скажется на развитии проектов в средней и долгосрочной перспективе.

Ранее руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник рассказал, что число отечественных брендов увеличилось на 17–20% за прошлый год. Он напомнил, что российский бизнес столкнулся в 2022 году с рядом трудностей на фоне санкций и ухода с рынка РФ иностранных организаций. Однако с помощью государства их удалось успешно преодолеть, подчеркнул Скрыпник.



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