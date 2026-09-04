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04 сентября, 12:06

Общество

Торговые сети присоединились к акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Категория "Магазины" стала самой востребованной у победителей акций #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". С 2020 года участники обменяли призовые баллы на промокоды в магазины более 3,2 миллиона раз, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В 2024 году к акциям присоединились маркетплейсы Ozon и Wildberries – их выбрали более 832 тысяч раз. В пятерку самых популярных магазинов за все время также вошли сеть детских товаров "Детский мир", "Спортмастер" и магазин мебели и товаров для дома Hoff.

В 2026 году партнерами акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" также станут столичные магазины: салоны цветов, магазины одежды, обуви, электроники, ювелирные сети и другие торговые точки.

С первого дня розыгрышей предложения появятся на сайте ag-vmeste.ru в категории "Магазины" раздела "Поощрения". Для удобства пользователей доступен навигатор каталога с подкатегориями "Продукты и напитки", "Одежда, обувь и аксессуары", "Книги и канцелярия" и другими.

Чтобы воспользоваться промокодом, нужно выбрать понравившийся магазин, ознакомиться с условиями применения и нажать кнопку "Оформить заказ". Призовые баллы спишутся с личного счета, а промокод появится в разделе "Заказы". Условия применения у каждого партнера указаны в карточке предложения.

Призовые баллы также можно потратить на скидочные промокоды в крупные аптечные сети, столичные супермаркеты, магазины одежды и обуви, билеты в музеи, пополнение транспортной карты "Тройка" или направить на благотворительность.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва, в рамках которых и пройдет акция, состоятся в России в течение трех дней, 18–20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн.

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