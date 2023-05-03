В РФ предложили увеличить объемы финансирования и количество научных исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила увеличить объемы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления отечественного технологического суверенитета. Соответствующее обращение она направила на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и главы Минфина Антона Силуанова, сообщает RT.

Инициатива депутата обусловлена предложением преподавателей и студентов Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова.

Лантратова пояснила, что отношение расходов на научно-исследовательские и опытно-констукторские работы (НИОКР) к ВВП – один из экономических индикаторов, по которым сравниваются страны. Владимир Путин, отметила она, не раз обращал внимание на важность НИОКР для создания новых востребованных промышленностью технологий.

Проектом, помимо прочего, предлагается освободить от налога прибыль, полученную от научно-исследовательской деятельности. Лантратова уверена, что перечень инициатив поспособствует росту объемов финансирования отрасли и позволит укрепить отечественный технологический суверенитет.

"С учетом изложенного прошу вас поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами рассмотреть возможность и целесообразность реализации указанных законодательных инициатив и представить позицию министерства по данному вопросу", – следует из текста документа.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столица поддерживает молодых ученых путем создания новых площадок для их деятельности. В городе появляются новые лаборатории, научные центры и корпуса вузов. В частности, недавно в составе инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" заработал кластер "Ломоносов".