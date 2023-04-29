Собянин: более 40 тыс человек приняли участие в "Большой арктической экспедиции" за 5 лет

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более 40 тысяч московских школьников и студентов колледжей приняли участие в проекте "Большая арктическая экспедиция" с 2018 года. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

"Стать настоящим полярником в 16 лет, увидеть северное сияние, ледяные торосы моря Лаптевых и даже белого медведя – все это могут московские школьники и студенты колледжей, вступившие в российское движение детей и молодежи "Движение первых". С 2018 года правительство Москвы активно поддерживает проект "Большая арктическая экспедиция", – указал он.

Мэр отметил, что не так давно в столицу прибыли молодые ребята из четвертой экспедиции. Для поездки в Арктику они прошли несколько этапов отбора. Заявку на участие подал 261 человек.

Сначала они прошли предварительный отбор, частью которого является "Арктический диктант". Им стал тест на знание истории освоения и природы региона, экологических вызовов и глобального потепления.

Градоначальник подчеркнул, что 80 школьников, которые прошли отбор, направились на учебно-тренировочные сборы, где прошли испытания на выносливость, спортивную подготовку, командный дух и психологическую устойчивость.

"Будущие участники отряда "Арктическая наука" проходили сборы в Москве и Подмосковье со специалистами Московского государственного университета имени Ломоносова, Института океанологии имени Ширшова и Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука. Из 80 человек к участию в экспедиции были отобраны 14", – поделился Собянин.

По его словам, 12 апреля началась экспедиция. Отряд "Первооткрыватели" возглавил заслуженный мастер спорта страны Матвей Шпаро. Молодые люди совершили лыжный переход от мыса Щербинина до мыса Челюскин по льдам моря Лаптевых, Северного Ледовитого океана и земле Таймырского полуострова.

Школьники из "Арктической науки" вели работы на Объединенной гидрометеорологической станции имени Федорова, уточнил мэр.

"Проект "Большая арктическая экспедиция" заражает любовью и интересом к естественным наукам тысячи московских школьников. Все больше ребят приходят в академические классы, где они углубленно изучают математику, физику, биологию, химию, знакомятся с генетикой, биохимией и историей научных открытий", – добавил он.

"Большая арктическая экспедиция" призвана предоставить возможность школьникам и студентам убедиться, что учеба может заключаться в опытах и экспериментах.

Ранее Собянин сообщил, что 149 команд из 2,4 тысячи коллективов-финалистов получили золотые медали на самом масштабном столичном чемпионате профессионального мастерства среди младших школьников "Мастерята". Градоначальник добавил, что турнир поможет ребятам понять, какую профессию выбрать в будущем.

Столичные школьники отправились в Большую арктическую экспедицию