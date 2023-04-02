Собянин назвал победителей чемпионата профессионального мастерства школьников "Мастерята"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

149 команд из 2,4 тысячи коллективов-финалистов получили золотые медали на самом масштабном столичном чемпионате профессионального мастерства среди младших школьников "Мастерята". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что больше всего призовых мест получили воспитанники колледжа "Царицыно" и дворца творчества "Неоткрытые острова", а также ученики школы №1298 "Профиль Куркино".

Дети состязались в самых разных направлениях. Например, они записывали подкасты на иностранном языке в компетенции "Мультимедийная журналистика", демонстрировали кулинарное мастерство на "Поварском деле", а также программировали роботов на "Мобильной робототехнике". Кроме того, участники создавали космические станции в направлении "Инженерии космических систем".



"В этом году в чемпионате участвовали не только младшие школьники, но и ученики 5–8 классов в категории "Семья мастеров". В ней дети выполняли задания вместе с родителями или другими близкими родственниками", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что турнир поможет ребятам понять, какую профессию выбрать в будущем. Дети уже более осознанно смогут подобрать предпрофессиональные классы, а уже после этого колледж или университет.



Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве открылся фестиваль "Московская студенческая весна". По ее словам, в нем примут участие 70 университетов столицы. Студенты смогут продемонстрировать свои таланты в разных сферах: хореографии, вокале, театральном искусстве и других.

Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ с 1 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!