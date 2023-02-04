Более 82 тысяч человек в Москве зарегистрировались на участие в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве завершилась онлайн-регистрация на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ). В этом году экзамен собираются сдать 82 тысячи человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заявление на участие в Едином госэкзамене подали около 72 тысяч столичных школьников и свыше 10 тысяч выпускников прошлых лет.

Первый замдиректора московского центра качества образования департамента образования и науки Андрей Постульгин рассказал, что экзамены традиционно пройдут в три этапа. Досрочный период запланирован на 20 марта–19 апреля, основной период пройдет с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября.

"Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, школьникам достаточно успешно сдать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике базового или профильного уровней. Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз", – напомнил Постульгин.

Те, кто по уважительным причинам не смог зарегистрироваться на участие в ЕГЭ в положенный срок, должны обратиться в государственную экзаменационную комиссию. Сделать это можно с помощью портала mos.ru. К заявке надо прикрепить документы, подтверждающие наличие уважительной причины. К уважительным причинам относятся участие в олимпиадах или соревнованиях, болезнь и другие.

1 февраля в России завершился прием заявлений на сдачу ЕГЭ. Ученикам 11-х классов необходимо было подать заявление с перечнем выбранных для экзаменов предметов.

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