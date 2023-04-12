Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные компании занимаются импортозамещением продукции и созданием технологий для космической сферы. Специалисты используют отечественные компоненты, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"К примеру, около 20 предприятий ОЭЗ "Технополис "Москва" производят продукцию для космической отрасли. Локализация производств в особой экономической зоне столицы дает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, а статус резидента ОЭЗ – особую поддержку", – подчеркнул он.

По словам мэра, всего в столице работает около 40 предприятий ракетно-космической промышленности. Группа компаний "Электронинвест" занимается выпуском герметичных радиационно стойких источников вторичного питания, которые задействуют в отечественных аппаратах.

Научно-производственное предприятие "ЛАЗМА" может устанавливать изменения в микроциркуляторно-тканевых системах человека при полете на МКС. Компания "Лоретт" создала станцию, которая принимает изображения Земли в реальном режиме, уточнил градоначальник. Кроме того, она занимается организацией кластера "Космос для жизни на Земле".

"Компания VT Empire успешно патентует свои идеи. И одна из зарегистрированных ею технологий решит проблему космического мусора на орбите с помощью устройства для очистки пространства", – заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики. Мэр отметил, что передовые технологии позволяют сегодня России оставаться одним из лидеров ракетно-космической отрасли. По его словам, в российской космической отрасли большую роль играет Москва.

Российский космический комплекс планируют запустить на Венеру после 2030 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!