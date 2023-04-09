Более 60 мероприятий пройдут на культурных площадках Москвы в преддверии Дня космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, на культурных площадках Москвы проведут более 60 мероприятий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Для тех, кто интересуется наукой, историей освоения космоса, современными открытиями, пройдут лекции, встречи с учеными и путешественниками. Желающие увидеть звезды и планеты смогут понаблюдать за ними через телескоп вместе со специалистами. Интересно будет и взрослым, и детям", – сообщила заммэра.

В период с 10 по 16 апреля в Музее космонавтики для москвичей организуют показы научно-фантастического кино и мультфильмов. Помимо этого, горожане смогут посетить лекции, семейный квест и принять участие в викторинах.

В ЦВЗ "Манеж" 11 апреля откроется выставка заслуженных художников России Генриха Стопы и Виктора Шмохина "Космос". В сети кинотеатров "Москино" 12 апреля состоятся показы фильмов о Марсе и об экспедиции на Венеру "Марс" и "Планета бурь".

В "Сокольниках" 12 апреля проведут занятие "От земли до неба", в выставочном центре парка "Фили" с 16:00 до 18:00 организуют концертно-интерактивную программу.

Подробная программа тематических мероприятий в преддверии Дня космонавтики доступна на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что ежегодная акция "Ночь музеев" пройдет в России 20 мая. Акцию проведут в рамках темы "История и истории". Сейчас культурные площадки страны готовят для участников акции экскурсии, лекции и мастер-классы.



Более 60 мероприятий подготовили в парках и музеях Москвы ко Дню космонавтики

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