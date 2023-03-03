Собянин: около 4 млн человек посетили ВДНХ за зиму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин рассказал, что за прошедшую зиму ВДНХ посетили порядка 4 миллионов человек. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На ВДНХ – одной из самых популярных площадок столицы – подвели итоги зимнего сезона. За эти месяцы выставку посетили около 4 миллионов человек и прошло 5 тысяч событий", – заявил градоначальник.

Зимний сезон на ВДНХ получил название "Та самая зима" и продлился в период с 25 ноября по 26 февраля. Начало было приурочено к запуску местного катка, на котором побывали 450 тысяч человек. Церемонию открытия, в частности, посетили олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгения Медведева.

Каток на ВДНХ был открыт и в новогоднюю ночь. Площадку посетили примерно 7,5 тысячи человек. Всего на ВДНХ 2023 год встретили более 107 тысяч человек. Горожанам и гостям столицы также были доступны ночные церемонии бракосочетания.

Подготовили выставку и к важному христианскому празднику – 7 января на ВДНХ отметили Рождество. Для детей в зимний период показали сразу несколько новогодних елок, в том числе с роботами, научными и театрализованными шоу, а также квестами с персонажами мультфильмов.

Как отмечают на портале мэра и правительства Москвы, на ВДНХ традиционно отметили День героев Отечества, День студента, День всех влюбленных и День защитника Отечества.

В зимний сезон на знаменитой московской площадке встретили 20-миллионного посетителя. Гость и члены его семьи в качестве подарка получили набор билетов на мероприятия ВДНХ, бонусы от резидентов выставки и памятную фотосессию.

Перед новогодними каникулами на ВДНХ запустили первый в России интерактивный центр "Музей лошади" и конный театр Кремлевской школы верховой езды. Они располагаются в обновленном павильоне № 42. В павильоне № 44 после реконструкции запустили программу "Добрые каникулы" с серией творческих и благотворительных мастер-классов, лекций и кинопоказов некоммерческих организаций.

К 100-летнему юбилею Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в феврале стартовала культурно-историческая программа, получившая название "ВДНХ в отражении времени". Тема, как ожидается, станет центральной для мероприятий ВДНХ в 2023 году. К тому же для лауреатов выставки, награжденных в разные годы медалями ВСХВ и ВДНХ СССР, запустили особую программу – они получат карты, по которым смогут бесплатно посещать часть павильонов.

Хоккеисты и заслуженные спортсмены академии "Буран" зимой проводили занятия по хоккею с шайбой. Не обделены вниманием были и другие виды спорта – на ВДНХ состоялись дружеские забеги, лыжные гонки, организовали горки с тюбингами.

Конец зимнего сезона на ВДНХ совпал с Масленицей, к которой реализовали тематическую культурную программу. Помимо традиционных гуляний, на катке и площади Промышленности провели "НеоМасленицу" с артистами в современных костюмах, показавшими новое прочтение знаменитого праздника.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реставрации столичных памятников архитектуры. В частности, он напомнил о работах, проведенных в павильонах № 5 и 51 на ВДНХ.

Масленицу отпраздновали в воскресенье на ВДНХ

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