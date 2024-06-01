Кратковременные дожди и гроза ожидают москвичей в первый день лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы ожидают москвичей в субботу, 1 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, температура днем в столице составит от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее московский главк МЧС предупредил, что при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Центр погоды "Фобос" отметил, что последний день мая в Москве в этом году стал самым жарким за последние 17 лет. Температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ достигла отметки в 29,8 градуса.

