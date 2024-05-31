Последний день мая в Москве стал самым жарким за последние 17 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последний день мая в Москве в этом году стал самым жарким за последние 17 лет, сообщает центр погоды "Фобос".

Температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ достигла отметки в 29,8 градуса. Это больше чем на градус выше, чем накануне. При этом точные данные появятся после 21:00.

В последний раз так тепло 31 мая было 17 лет – в 2007 году. Тогда был установлен суточный рекорд максимальной температуры для этого дня, составляющий 31,7 градуса.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что нынешнее 31 мая стало самым теплым днем с начала года, побив рекорд вчерашнего дня.

Ранее сообщалось, что дождь и гроза ожидаются в Москве вечером 31 мая. Погода ухудшится в период с 16 до 23 часов. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистов просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Днем 1 и 2 июня в Москве сохранится сильная жара с температурой до 30 градусов. Жителям и гостям города рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В ведомстве посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.