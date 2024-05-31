Власти Москвы призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

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Москвичам посоветовали не находиться на протяжении долгого времени на улице из-за сильной жары. Об этом сообщает пресс-служба столичного городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 31 мая, в Москве ожидается до 30 градусов тепла. В связи с этим жителей столицы попросили поберечь себя и следовать советам городского хозяйства Москвы, чтобы комфортно чувствовать себя в жару.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве до 18:00 31 мая в связи с жаркой погодой. Этот уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели в столице прогнозируется температура воздуха от 22 до 27 градусов. Также будут небольшие дожди, подчеркнул синоптик. Вильфанд отметил, что небольшие осадки смягчат пожароопасную ситуацию и будут комфортными для жителей.

